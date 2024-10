NBA: premier succès pour les Spurs, James et Davis portent les Lakers

Le Français Victor Wembanyama des San Antonio Spurs est présenté avant le début du match de NBA contre les Houston Rockets, à San Antonio, le 26 octobre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ronald Cortes )

Le Français Victor Wembanyama a été déterminant dans le premier succès des Spurs cette saison, tout comme Lebron James et Anthony Davis lors de la victoire des Lakers contre les Kings, samedi en NBA.

. Wemby décisif

Deux jours après une première décevante contre Dallas, Victor Wembanyama a marqué 29 points en 30 minutes pour permettre aux San Antonio Spurs de s'imposer à domicile contre les Houston Rockets (109-106).

Il a été bien aidé par les 17 points et 12 rebonds de l'ailier fort Jeremy Sochan, ainsi que par les neuf passes du meneur vétéran Chris Paul.

Le Français a gagné son duel physique contre le pivot turc Alperen Sengun. Il s'est aussi signalé par un magnifique tir à trois points réussi à la dernière seconde du troisième quart-temps.

En face, l'arrière Jalen Green a également inscrit 29 points pour les Rockets, mais il a manqué un panier au buzzer pour tenter d'égaliser.

Les Spurs, qui comptaient 21 points d'avance à mi-match, ont en effet failli être rejoints dans les derniers instants.

Les hommes de Gregg Popovich ne devront pas connaître le même relâchement lorsqu'ils retrouveront une nouvelle fois à la maison les Rockets lundi.

. Les Lakers confirment

A eux deux, LeBron James et Anthony Davis ont marqué 63 points, dont 30 dans le quatrième quart-temps, lors du succès des Lakers de Los Angeles face à Sacramento (131-127).

La franchise californienne a remporté ses trois matches depuis le début de la saison.

Les Lakers, qui ont pris jusqu'à 15 points d'avance à la mi-temps (64-60), étaient menés 94-87 à l'entame du dernier quart-temps.

Mais ils ont entamé celui-ci en inscrivant 21 points à la suite, dont 16 de James, le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue, qui impressionne encore alors qu'il vient d'entamer à 39 ans sa 22e saison.

LeBron James, la star des Lakers de Los Angeles, lors du match de NBA contre les Kings de Sacramento, à Los Angeles, le 26 octobre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / John MCCOY )

Les Kings ont toutefois réduit le déficit à deux points à moins d'une minute de la fin. James a alors trouvé Davis pour un tir à trois points et Rui Hachimura pour un dunk et les Lakers ont tenu bon pour la victoire.

James a terminé avec un triple-double (32 points, 14 rebonds et 10 passes) alors que Davis a marqué 31 points avec 9 rebonds, 3 interceptions et 2 tirs bloqués.

Domantas Sabonis a réalisé un triple-double avec 29 points, 12 rebonds et 10 passes pour les Kings, qui ont par ailleurs bénéficié des 28 points et 10 passes de De'Aaron Fox et des 23 points de DeMar DeRozan.

. Les Celtics accrocheurs

Les Celtics, champions en titre, se sont repris en fin de match pour s'imposer à Détroit (124-118).

Le duo de stars de Boston a assuré: Jayson Tatum a marqué 37 points et Jaylen Brown a ajouté 24 points.

Un lay-up du meneur Cade Cunningham a donné à Détroit une avance de 112-106 à cinq minutes de la fin, mais les Celtics ont bien terminé le match pour signer un troisième succès.

Jayson Tatum (d.), l'ailier des Boston Celtics, devant Cade Cunningham (g.), le meneur des Pistons de Détroit, lors d'un match de NBA, à Détroit, le 26 octobre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mike Mulholland )

Jrue Holiday a réalisé deux tirs à trois points consécutifs pour ramener Boston à 112-112 et les deux lancers francs de Tatum à une minute du terme ont permis aux Celtics de passer devant à 116-114.

Cunningham, auteur de 21 points et 10 passes, a ensuite ramené Detroit à 120-118 sur un lancer franc à 11 secondes de la fin, mais Brown et Tatum ont réussi des lancers francs pour sceller la victoire.

Les Pistons, qui ont perdu leur troisième match d'affilée, ont néanmoins des motifs d'espoirs, à commencer par l'activité de leur arrière Jaden Ivey (26 points).