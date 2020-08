Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Portland et Memphis en play-in Reuters • 14/08/2020 à 12:07









par Adonis Vesin (iDalgo) D'un tir au buzzer, Caris LeVert (37 points) aurait pu éliminer Portland et qualifier Phoenix. Le ballon a rebondi sur le cercle. Et les Blazers, soulagés, ont validé leur place en play-in (134-133). Damian Lillard a été une nouvelle fois exceptionnel avec 42 points et 12 passes. Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot (19 points, 8 rebonds) a réalisé un bon match avant de rentrer à Brooklyn. Portland défiera en barrage Memphis qui, dans son match à mort, a décroché contre Milwaukee la victoire la plus importante de sa saison (119-106). Ja Morant (12 points, 13 rebonds, 10 passes), Jonas Valanciunas (26 points, 19 rebonds, 12 passes) et Dillon Brooks (31 points) ont tout donné. Portland (8e) est à une victoire d'affronter les Lakers, Memphis (9e) doit s'imposer deux fois. Les Phoenix Suns ont fait le travail contre Dallas (128-102). Devin Booker (27 points, 7 rebonds, 5 passes) a conclu un match d'équipe. Finalement, la franchise de l'Arizona doit plier bagages après la victoire de Portland. Elle a eu le mérite de se battre jusqu'au bout. Vingt-deux play-offs d'affilée. La série s'est arrêtée pour les Spurs de Gregg Popovich. Les victoires conjuguées de Memphis et Phoenix avaient enlevé tout suspense à la rencontre, où les deux équipes ont totalement fait tourner leur effectif. Utah prend finalement la victoire 118-112. Les autres rencontres n'avaient aucun impact sur le classement. Sacramento a battu les LA Lakers (136-122), imité par les Wizards contre les Celtics (96-90) et par Orlando contre New Orleans (133-127). Les affiches des play-offs : À l'Est : Milwaukee - Orlando, Toronto - Brooklyn, Boston - Philadelphie, Miami - Indiana. À l'Ouest : LA Lakers - Portland ou Memphis, LA Clippers - Dallas, Houston - OKC, Denver - Utah.

