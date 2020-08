Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Portland en play-offs à la dernière minute Reuters • 16/08/2020 à 10:22









NBA : Portland en play-offs à la dernière minute par Adonis Vesin (iDalgo) Trois points d'écart. Vingt-six secondes à jouer. Damian Lillard (31 points, 10 passes) face à Grayson Allen. Le meneur de Portland attaque la raquette. Libère la balle à droite pour Carmelo Anthony. Vingt secondes. L'ailier ne tremble pas à trois-points. 122-116 ! Les Blazers ont réussi à gérer la fin d'une rencontre accrochée. Ils ont plié les play-in en un match. Nurkic, en deuil après avoir perdu sa grand-mère du covid avant la rencontre, signe un double double-double avec 21 points et 21 rebonds. CJ McCollum (29 points) et Carmelo Anthony (21 points) ont parfaitement assuré leur rôle de lieutenants de Lillard. À Memphis, le rookie Ja Morant a tout donné sur la rencontre (35 points, 8 passes, 8 balles perdues), Valanciunas a réussi son match (22 points, 17 rebonds, 6 passes). Portland repart en conquête dès mardi pour le début des play-offs face aux Los Angeles Lakers de Lebron James et Anthony Davies.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.