NBA Paris Game : à l'assaut de l'Hexagone !

Pour la première fois de l'histoire en France, un match de saison régulière de NBA se joue à Paris, à l'AccorHotels Arena de Paris, ce vendredi 24 janvier, à 21 heures. Une rencontre relativement banale entre les Milwaukee Bucks, leaders de la Conférence est et meilleur bilan de toute la Ligue, et les Charlotte Hornets, empêtrés dans une énième saison difficile. Cette rencontre cache avant tout de colossaux enjeux marketing.La NBA à l'assaut du marché françaisQu'importe si l'affiche n'est pas la plus belle que puisse nous offrir le championnat de NBA, cette confrontation historique révèle l'attrait immense de la puissante ligue américaine pour l'Hexagone. Car la NBA est une industrie, une multinationale qui cherche à se développer économiquement et à sans cesse capter de nouveaux marchés. Ainsi, la ligue propose des matchs amicaux en Chine, mais aussi déplace chaque week-end des matchs à des horaires acceptables pour le public européen.Après une décennie passée à délocaliser ses matchs officiels à Londres, place à Paris. « La France est un grand marché pour le basket. Il y a une longue tradition, une fédération de première classe qui produit un nombre étonnamment élevé de joueurs de NBA (11 cette saison). C'est un marché très attirant pour les fans, pas seulement pour les Américains, mais dans toute l'Europe », explique ainsi Adam Silver, patron de la NBA. Enfin, la capitale française est au c?ur de la stratégie de...