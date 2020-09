Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : OKC décroche le match 7, Miami freine Giannis Reuters • 01/09/2020 à 11:38









NBA : OKC décroche le match 7, Miami freine Giannis par Adonis Vesin (iDalgo) Houston n'a pas su conclure son premier tour (100-104, 3-3 dans la série). La faute à un excellent Chris Paul (28 points, 7 rebonds), toujours aussi décisif dans les moments-clé. Le meneur du Thunder, auteur d'un nouveau coup de coude, cette fois dans les parties intimes de Russell Westbrook, a redonné deux points d'avance dans les dernières secondes sur lancer-franc (102-100), imité ensuite par Gallinari (25 points). En face, Westbrook a craqué en fin de rencontre, entre airball (tir qui ne touche pas le panier) et balle perdue. Harden termine à 32 points, 8 rebonds, 7 passes mais à 3/11 de loin. Dans son premier match des demi-finales de conférences, Miami a pris l'avantage sur Milwaukee 115-104. Le duel s'annonce passionnant. Erik Spoelstra a signé le premier coup. Le stratège du Heat a réussi à museler Giannis Antetokounmpo, « seulement » auteur de 18 points, 10 rebonds et 9 passes. Les partenaires de Bam Adebayo (12 points, 17 rebonds) ont réalisé une performance défensive collective. Avec notamment des replis exemplaires à la perte du ballon, les Floridiens ont empêché le Greek Freak d'inscrire des paniers trop facilement. Surtout, Jimmy Butler a porté la responsabilité de l'attaque. L'arrière a parachevé son show avec 40 points ! Il est tout simplement le troisième joueur de l'histoire de la franchise à atteindre ce total, après Lebron James et Dwayne Wade...

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.