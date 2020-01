NBA : Michael Jordan, la star du basket devenue un businessman milliardaire

Quand il voyage, son équipe de sécurité lui donne un nom de code : « Yahweh ». « Dieu » en hébreu. « Dieu ? Non je ne suis pas Dieu, juste Michael Jordan », nous avait-il glissé il y a 22 ans. Tout est résumé. Sa silhouette, le « Jumpman », est une marque universelle. Son crâne lisse, son sourire et son anneau à l'oreille sont reconnaissables entre tous.Michael Jeffrey Jordan, propriétaire des Hornets de Charlotte qui défient les Milwaukee Bucks vendredi à l'AccorHotels Arena, est un des hommes les plus connus sur terre. Les peuplades reculées connaissent son nom. Partout, on porte son maillot rouge floqué du numéro 23 des Chicago Bulls.Au sommet du mont Olympe des plus grands sportifs, le sextuple champion NBA et double champion olympique (1984, 1992) est à côté de Pelé et Mohamed Ali. « Tous les plus grands, Messi, Federer et compagnie ont pris exemple sur lui pour être à leur tour Jordanesque », pense George Eddy, la voix du basket sur Canal + qui le connaît bien.On lui fait visiter un appartement, il achète l'étageÀ 56 ans, qui est vraiment Michael Jordan ? « Une personne mystérieuse qui entretient ce mystère dans ses affaires et sa vie personnelle », prévient Jacques Monclar, le consultant basket de BeIN Sports. Peu nombreux sont les Français qui l'ont vu jouer - certains disent voler - durant sa carrière de 1984 à 2003. Plus rares encore sont ceux qui l'ont rencontré.Boris Diaw est de ceux-là. Joueur à Charlotte entre 2008 et 2011, il était son plus proche voisin. « Jordan cherchait un appartement. Je lui avais glissé qu'il y en avait un libre au-dessus de chez moi. On se croisait après dans l'ascenseur et c'est un peu grâce à moi s'il est resté à Charlotte », rigole le président de Boulogne-Levallois. Quand il a visité, Michael Jordan n'a pas seulement pris l'appartement. Il a acheté tout l'étage. Sous le maillot des Bulls, Michael Jordan a glané six titres de champion ...