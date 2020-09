Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Miami creuse l'écart Reuters • 18/09/2020 à 11:58









NBA : Miami creuse l'écart par Adonis Vesin (iDalgo) Le Heat n'a pas laissé passer sa chance. Cette nuit, les Floridiens ont empoché le deuxième match de la finale de conférence Est contre Boston (106-101). Encore une fois, les Celtics ont réalisé une bonne première mi-temps (60-47 à la pause). Avant de craquer. Les hommes de Brad Stevens ont encaissé un 37-17 dans le troisième quart-temps. Adebayo (15 points) a presque autant marqué durant ces douze minutes que les Celtics. Le meneur de Miami Goran Dragic a encore été le leader offensif de sa franchise avec 25 points. Jimmy Butler a, lui, été décisif de l'autre côté du terrain avec trois interceptions dans les quatre dernières minutes. Les partenaires de Kemba Walker (23 points) vont devoir ouvrir leur compteur lors de la prochaine rencontre, dans la nuit de samedi à dimanche.

