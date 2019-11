NBA : Mbappé, Zidane, Riner... émus par l'hommage à Tony Parker

#merciTony. C'est l'un des mots clés les plus utilisés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Des anonymes, mais aussi de nombreux sportifs célèbres ont ainsi rendu hommage via les réseaux sociaux à Tony Parker.L'emblématique meneur de jeu des San Antonio Spurs était, dans la nuit de lundi à mardi, au cœur d'une cérémonie au cours de laquelle son maillot floqué du numéro 9 était retiré pour être accroché au plafond de l'AT&T Arena. Il ne sera plus porté par un joueur de la franchise. Une tradition dans le sport américain, un honneur pour les sportifs, une première pour un Frenchy. It's official!@tonyparker's No. 9 jersey will live on in the rafters forever. #MerciTony pic.twitter.com/DNqrnZLRew-- San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019 Certains, à l'image de Zinedine Zidane ou Kylian Mbappé, ne pouvant être présents au Texas, ont « posté » des messages lundi. A message from Zinedine Zidane to @tonyparker. Tony Parker Jersey Retirement pres. by @HEB and @SWBCServices November 11null 6:30pm https://t.co/VbZeNOxZEv pic.twitter.com/PQxrDAOVgl-- San Antonio Spurs (@spurs) November 9, 2019 D'autres, en revanche, à l'image de Teddy Riner ou Thierry Henry, étaient invités et ont pu assister aux premières loges à la cérémonie. Brothers pic.twitter.com/K1MkHH605u-- Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2019 Un moment chargé en émotions que le quadruple champion NBA a partagé avec sa femme, ses deux enfants, ses parents, ses deux frères et quelque 200 amis venus spécialement pour l'événement. Nicolas Batum, son ami et désormais associé à l'Asvel, était également présent. Voir cette publication sur Instagram Congrats again my brother. Enjoy the next chapter! #MerciTony Une publication partagée par Nicolas Batum (@nicbatum88) le 11 Nov. 2019 à 6:56 PST Boris Diaw, le partenaire de toujours, depuis les bancs de l'Insep jusqu'aux titres de champion d'Europe en ...