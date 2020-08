Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Luwawu-Cabarrot en feu, Booker crucifie les Clippers et Doncic en triple-double Reuters • 05/08/2020 à 11:20









NBA : Luwawu-Cabarrot en feu, Booker crucifie les Clippers et Doncic en triple-double par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, un Français de 25 ans a marché sur les Bucks de Milwaukee, pourtant solides leader de la conférence Est. Sur le parquet de la bulle du Disney World Resort d'Orlando, Timothé Luwawu-Cabarrot, en inscrivant 26 points, son record en NBA, a permis la victoire 119-116 des Nets de Brooklyn, huitièmes et quasiment assurés des play-offs grâce à ce succès de prestige. Dans la rencontre suivante, le Slovène Luka Doncic a pris feu avec 34 points, 20 rebonds et 12 passes pour mener les Mavs à la victoire, en prolongation, contre les Kings. Les Suns s'imposent 117-115 contre les Clippers grâce à un buzzer beater de Devin Booker. Enfin, les Pacers gagnent 120-109 face au Magic, les Celtics perdent 112-106 devant le Heat et les Trail Blazers disposent des Rockets 110-102 avec 19 points et 18 rebonds de leur intérieur Jusuf Nurkic.

