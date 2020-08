Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Lillard éteint un LeBron James en triple-double Reuters • 19/08/2020 à 11:43









NBA : Lillard éteint un LeBron James en triple-double par Adonis Vesin (iDalgo) Damian Lillard était en feu. Comme d'habitude dans la bulle, oserait-on dire. Le meneur de Portland a de nouveau réussi sa nuit (34 points, 5 rebonds, 5 passes) face à un Lebron James historique (23 points, 17 rebonds, 16 passes, premier joueur à enregistrer un triple-double à +20 pts, +15 rbds et +15 passes). Il a conduit la franchise de l'Oregon à la victoire (100-93). Les lieutenants des Blazers ont assuré. CJ McCollum (21 points), Carmelo Anthony (11 points, 10 rebonds) et Jusuf Nurkic (16 points, 15 rebonds) ont livré une excellente performance collective. En face, LeBron James et Anthony Davies ont été bien seuls (28 points, 11 rebonds). Autre surprise de la nuit, la victoire d'Orlando dans le match 1 contre Milwaukee (122-110). Giannis Antetokounmpo (31 points, 17 rebonds, 7 passes) a de nouveau chargé le panier du Magic, mais c'est Nikola Vucevic (35 points, 14 rebonds) qui a eu le dernier mot. Evan Fournier (9 points, 5 passes) a été ciblé par la défense des Bucks mais il a su mettre trois paniers primés de suite dans le moment-clé du quatrième quart-temps. Miami a pris le meilleur sur Indiana (113-101). Jimmy Butler (28 points) et Goran Dragic (24 points) ont été les fers de lance du Heat. TJ Warren et Malcolm Brogdon (22 points chacun) ont mené des Pacers toujours orphelins de leur intérieur Domantas Sabonis et vite privés de Victor Oladipo, touché à l'oeil. Houston a été la seule franchise à tenir son rang (123-108). Sans Russell, Westbrook, James Harden (37 points, 11 rebonds) s'est joué du Thunder de Chris Paul (20 points, 10 rebonds, 9 passes) pour asseoir les Rockets en tête de la série.

