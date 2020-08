Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Lillard cartonne Denver, Harden s'offre les Lakers Reuters • 07/08/2020 à 11:20









NBA : Lillard cartonne Denver, Harden s'offre les Lakers par Adonis Vesin (iDalgo) Une nuit trois étoiles. Le programme alléchant a tenu toutes ses promesses. Damian Lillard (45 points, 12 passes) a égalé le record de la franchise à longue distance (11/18) pour croquer 125 à 115 des Nuggets diminués par l'absence de quatre titulaires. Malgré un très bon Michael Porter Jr (27 points, 12 rebonds), Denver n'aura pu rivaliser et Nikola Jokic a peu joué (8 points, 5 rebonds, 13 passes). Portland recolle à la huitième place à l'Ouest, une défaite derrière Memphis. Dans le match de gala entre Houston et les LA Lakers, Harden s'est encore taillé la part du lion (39 points, 8 rebonds, 12 passes). Les Rockets, sans Westbrook (contusion à un quadriceps), ont su battre le leader de la conférence 113-97, diminué par l'absence de Lebron James (aine). Houston reprend la quatrième place à Utah. Les Clippers, grâce notamment à Kawhi Leonard (29 points), se sont offert le scalp de Dallas 126-111. Doncic (29 points) et Porzingis (30 points, 9 rebonds) n'ont rien pu faire. Plus tôt dans la soirée, Milwaukee a acté sa première place en conférence Est après avoir renversé Miami (sans Butler ni Dragic) 130-116. Le Heat menait de 21 points après la mi-temps mais Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo (33 points tous les deux) ont su profiter des 19 pertes de balle des Floridiens. Bogdan Bogdanovic (35 points) et De'Aaron Fox (30 points, 10 passes) ont permis aux Kings de battre les New Orleans Pelicans (140-125) d'un Zion Williamson toujours limité (24 points en 21 minutes). Enfin, surprise, les Phoenix Suns sont toujours invaincus dans la bulle après avoir dominé Indiana (114-99) au terme d'une performance collective.

