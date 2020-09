Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : les Raptors s'accrochent à leur titre, les Clippers font le break Reuters • 10/09/2020 à 10:40









NBA : les Raptors s'accrochent à leur titre, les Clippers font le break par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, le champion NBA en titre n'est pas passé loin de tomber de son piédestal. Alors que les Celtics menaient la série 3-2, ils ont arraché, grâce à son ailier allemand Daniel Theis la prolongation lors du match 6. Dans cette période disputée sous haute tension, les Raptors de Toronto ont trouvé les ressources pour finalement s'imposer 125-122 et arracher un match 7 qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Par ailleurs, les Clippers ont fait un grand pas vers la finale de la Conférence Ouest en dominant Denver 96-85 avec 30 points de Kawhi Leonard. Les Angelenos mènent 3-1 et peuvent conclure dans deux jours. La nuit prochaine, le match 4 opposant les Rockets aux Lakers aura lieu sur le parquet du Disney World Resort d'Orlando.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.