NBA: les play-offs reprennent, le combat contre le racisme s'intensifie

La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont annoncé que les matches des play-offs reprendraient samedi ( POOL / Kim KLEMENT )

Les play-offs NBA vont reprendre samedi, trois jours après le boycott historique des joueurs en réaction à l'affaire Jacob Blake, qui ont imposé un plan d'action, impliquant la ligue et les propriétaires d'équipes, pour accentuer la lutte contre l'injustice raciale.

"Toutes les parties ont convenu de reprendre les matchs de play-offs samedi 29 août", ont écrit Adam Silver et Michelle Roberts, patrons de la NBA et du syndicat des joueurs (NBPA), affirmant avoir eu "une conversation franche, passionnée et productive jeudi entre les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires d'équipes concernant les prochaines étapes pour approfondir nos efforts collectifs et nos actions en faveur de la justice sociale et de l'égalité raciale".

Cette réunion téléphonique longue de plusieurs heures jeudi, impliquant également Michael Jordan dans un rôle de médiateur avec les propriétaires de franchises - lui même étant le seul Noir à l'être avec les Charlotte Hornets -, a été décisive, même si les joueurs avaient voté le matin même pour la reprise.

En a résulté un plan d'action avec trois axes principaux, détaillés dans le communiqué de la NBA et du syndicat des joueurs NBPA.

"1. La création immédiate d'une coalition pour la justice sociale, composée de représentants de joueurs, d'entraîneurs et de propriétaires, qui se concentrera sur un large spectre de problèmes, comprenant l'accès au vote, la promotion des devoirs civiques, et préconisant une réforme significative de la police et de la justice criminelle."

- Engagement citoyen -

"2. Les propriétaires de franchises, qui possèdent également la salle, travailleront avec les élus locaux afin de la transformer en bureaux de votes pour la présidentielle de 2020, afin que les communautés exposées au Covid puisse y aller voter en toute sécurité. Si la date limite pour ce faire est dépassée, les propriétaires travailleront afin d'en faire une autre utilisation dans le cadre des élections, ce qui inclue et ne se limite pas à l'inscription des électeurs et aux comptage des votes."

"3. La Ligue travaillera avec les joueurs et les diffuseurs pour créer et inclure des spots publicitaires durant chaque match de play-offs, dédié à la promotion d'un plus grand engagement citoyen en vue des élections nationales et locales, et à la sensibilisation des droits des électeurs."

Mercredi, affectés par le sort de Blake qui s'est fait tirer dessus plusieurs fois dans le dos lors de son interpellation à Kenosha, non loin de Milwaukee, leur ville de résidence, les joueurs des Bucks ont boycotté le match contre le Magic d'Orlando.

Ce qui a obligé la NBA à le reporter, ainsi que Houston-Oklahoma City, Lakers-Portland, également prévus ce jour-là, et Clippers-Dallas, Denver-Utah et Toronto-Boston programmés jeudi. C'est dans cet ordre a priori que les matches reprendront, les trois de mercredi samedi, et ceux de jeudi, dimanche.

- Mouvement sans précédent -

Emboitant le pas de la NBA, des équipes d'autres ligues sportives, de baseball (MLB), hockey sur glace (NHL), football (MLS), basket féminin (WNBA), ont aussi cessé de jouer ces deux derniers jours et encore ce vendredi. Le tournoi de tennis de Cincinnati en a fait de même en observant une pause, preuve du mouvement sans précédent.

Le calvaire de George Floyd fin mai avait bouleversé les basketteurs NBA, certains comme Kyrie Irving, star des Brooklyn Nets, estimant qu'il ne fallait pas reprendre le championnat dans la bulle de Disney World, pour justement mieux agir contre ce fléau.

Les joueurs dans leur écrasante majorité, certes en hésitant beaucoup, ont finalement choisi d'aller en Floride, et la NBA a fait en sorte de leur permettre d'être proactifs dans leur combat, en leur autorisant la pose du genou à terre pendant l'hymne national, en affichant "Black Lives Matter" sur les parquets, en leur donnant la parole pour réclamer justice.

Mais l'affaire Jacob Blake les a convaincus qu'il fallait en faire plus encore.

LeBron James des Los Angeles Lakers lors du match 4 des playoffs NBA face aux Portland Trail Blazers, à Lake Buena Vista, le 24 août 2020 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin C. Cox )

"Le changement ne se produit pas simplement en parlant!! Cela se produit par l'action et doit se produire MAINTENANT! (...) C'est aux États-Unis de faire la différence. Ensemble. C'est pourquoi votre vote est +Plus qu'un vote+. Black Lives Matter", avait tweeté jeudi matin LeBron James.

Une "action" engagée ce vendredi et qui promet de s'intensifier, le jour même du 57e anniversaire de la Marche sur Washington, menée par Martin Luther King pour défendre les droits civils des Afro-Américains.

"I have a dream", avait-il dit.

nip/jr