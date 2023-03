NBA: les Mavericks Doncic et Irving bourreaux des Sixers

Les stars des Mavericks Kyrie Irving et Luka Doncic auteurs de 82 points à eux deux face à Phliadelphie, le 2 mars 2023 à Dallas ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ron Jenkins )

Les pistoleros étaient de sortie à Dallas: Luka Doncic et Kyrie Irving, 82 points à eux deux, en plantant 13 des 25 banderilles primées des Mavericks, leur ont permis de vaincre les Sixers (133-126) non sans se faire peur, jeudi en NBA.

Le prodige slovène a mis 42 pions (13/22 aux tirs) et délivré 12 passes. Tout aussi intenable et adroit, "Uncle Drew" en a ajouté 40 (à 15/22) et réussi 3 interceptions.

Il a donc fallu que les deux stars sortent le grand jeu pour s'offrir une deuxième victoire en six matches ensemble, depuis l'arrivée du second en provenance de Brooklyn en février. Et surtout, pour éviter de vivre une nouvelle désillusion après la défaite concédée contre les Lakers, en ayant dilapidé 27 points d'avance, à domicile dimanche dernier.

Car une fois de plus, Dallas a su prendre ses distances, comptant pas moins de 25 unités dans le troisième quart-temps, avant de trop tôt se relâcher. Car au début du suivant, il a suffi d'un éclair de Tyrese Maxey, auteur de 10 de ses 29 points, en 2 min 16 sec, pour que Philly recolle au score (110-106).

L'entraîneur Jason Kidd a alors vu le spectre d'un come-back resurgir et a remis son duo de choc sur le parquet pour tenir à distance les 76ers et finir le travail. "Il fallait qu'on reste agressifs, qu'on garde le rythme et surtout il fallait finir fort cette fois", a résumé Irving.

Côté Sixers, qui demeurent 3e à l'Est, Joel Embiid (35 pts, 8 rbds) et James Harden (27 pts, 13 passes) n'ont pas démérité.

- Poole noie les Clippers -

L'arrière de Golden State Jordan Poole face aux Los Angeles Clippers, le 2 mars 2023 à San Francisco ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EZRA SHAW )

Les Mavs, qui restaient sur deux revers, remontent provisoirement à la 6e place à l'Ouest, derrière Golden State, qui a mis KO les Clippers (115-91) en seconde période, après avoir été mené de 11 unités à la pause.

Ce quatrième succès de rang autoritaire des Warriors, privés depuis 10 rencontres de Stephen Curry (genou) qui pourrait revenir sur le parquet dimanche chez les Lakers, a été en grande partie l’œuvre de Jordan Poole. L'arrière a été intenable au troisième quart-temps, remporté 42-16 par les champions sortants, y réussissant 22 de ses 34 points.

Et Golden State, également porté par Klay Thompson (19 pts, 11 rbds) et Draymond Green (11 pts, 9 rbds, 9 passes), d'ensuite profiter du manque de réaction des Clippers, apathiques, déconfits et vilainement vendangeurs à longue distance (9/43).

Seul Kawhi Leonard (21 pts, à 8/12) a tenu son rang, avant d'aller s'économiser, Paul George passant à côté de son match (11 pts, à 3/15) et Nicolas Batum restant dans l'anonymat (5 pts, 1 rbd, 1 contre).

A l'Est, Washington a enregistré un deuxième succès de rang (119-108) aux dépens de Toronto, grâce notamment à Kyle Kuzma (30 pts) et Kristaps Porzingis (25 pts). A la lutte pour une place de barragiste en vue des play-offs, les Wizards (10e) en ont profité pour se rapprocher des Raptors (9e).

Enfin, San Antonio s'est aussi offert une deuxième victoire d'affilée face à Indiana (110-99). Les Spurs, avant-derniers à l'Ouest, se sont appuyés sur Jeremy Sochan (22 pts, 12 rbds), pour contenir les Pacers (12e à l'Est).