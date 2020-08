Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : les Lakers se reprennent, Rudy Gobert en double-double Reuters • 04/08/2020 à 11:25









NBA : les Lakers se reprennent, Rudy Gobert en double-double par Florian Burgaud (iDalgo) Après une lourde défaite concédée face aux Raptors, les Lakers se sont repris la nuit dernière dans la bulle du Disney World Resort d'Orlando. Avec un Anthony Davis costaud à 42 points et 12 rebonds, les Angelinos dominent le Jazz malgré un Rudy Gobert en double-double (16 pts, 13 rbds). Par ailleurs, les Spurs ont perdu face aux Sixers dans les dernières secondes sur un oubli de Dejounte Murray. Conséquence directe, les joueurs de Gregg Popovich perdent leur neuvième place, synonyme de tour préliminaire, au profit de Portland, qui joue les Rockets la nuit prochaine. Les Pelicans s'imposent pour la première fois depuis le restart : 109-99 face aux Grizzlies avec un Zion Williamson culminant à 23 points, 7 rebonds et 5 passes. Enfin, Toronto dispose du Heat 107-103, les Pacers gagnent face aux Wizards (111-100) et le Thunder cède en prolongation devant les Nuggets (121-113).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.