Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Les Lakers et les Bucks en demi-finale Reuters • 30/08/2020 à 11:53









par Adonis Vesin (iDalgo) Deux billets pour les demi-finales de conférence ont été validés cette nuit. À l'Est, Milwaukee-Orlando s'est finalement tenu ce samedi soir. Sans surprise, les partenaires de Giannis Antetokounmpo (28 points, 17 rebonds) et de Khris Middleton (21 points, 10 rebonds, 7 passes) ont mis fin au suspense en remportant leur quatrième match consécutif (118-104). Nikola Vucevic (22 points, 15 rebonds) et un Evan Fournier plus proche de ses standards (18 points) sont en vacances. Les Bucks retrouvent Miami en demi tandis que la série entre Toronto et Boston débute ce dimanche à 19 h. À l'Ouest, on connaît enfin le premier qualifié. Les Lakers de Lebron James (36 points, 10 rebonds, 10 passes) ont mis un terme à leur duel contre Portland, privé de Damian Lillard (131-122). Anthony Davies a terminé meilleur marqueur (43 points, 9 rebonds). Lebron s'est aussi distingué pour son hommage « Wakanda Forever » à Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther, décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Les Houston Rockets de James Harden (31 points) et d'un Russell Westbrook de retour (7 points, 6 rebonds, 7 passes) ne sont, eux, plus qu'à une victoire des demi-finales après avoir battu l'OKC de Dennis Schröder (19 points) 114-80 (3-2 dans la série).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.