Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Les Lakers en finale de conférence Reuters • 13/09/2020 à 11:08









NBA : Les Lakers en finale de conférence par Adonis Vesin (iDalgo) Dix ans que Los Angeles attendait ce moment. Enfin, les Lakers sont de retour en finale de conférence. Et c'est Lebron James qui procure à nouveau ces frissons. Auteur d'une nouvelle très bonne partie (29 points, 11 rebonds, 7 passes), le « King » a emmené les LAL avec quatre succès de rang pour une série empochée 4-1, comme face à Portland. Surtout, son duo avec Anthony Davies marche très bien ! L'ailier fort a achevé la rencontre avec 13 points et 11 rebonds. Une première depuis 1961 : le couple tourne à plus de 25 points et 10 rebonds en moyenne sur cette série contre Houston. Reste à reproduire ces bonnes performances, sans doute dans le derby contre les Clippers (3-2 contre Denver). Du côté des Texans, Russell Westbrook n'a rien su faire de mieux que du trashtalking (10 points à 4/13) tandis que Harden continuait sa prestation solo (30 points, 6 rebonds, 5 passes). L'avenir de Mike D'Antoni est incertain. Il vient d'arriver en fin de contrat. L'automne s'annonce laborieux dans le Texas.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.