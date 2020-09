Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Les Lakers égalisent, Milwaukee se donne le droit d'y croire Reuters • 07/09/2020 à 11:29









NBA : Les Lakers égalisent, Milwaukee se donne le droit d'y croire par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les Los Angles Lakers ont égalisé dans la demi-finale qui les oppose à Houston dans cette conférence ouest. Au terme d'un match serré, les Lakers se sont imposés 117 à 109 grâce un LeBron James toujours très efficace (28 points, 11 rebonds, 9 passes, 4 interceptions). Les Rockets de Houston ont bien cru pouvoir l'emporter à l'entame du dernier quart avec un James Harden très en vue à trois points (27 points, 7 passes) mais ils ont finalement craqué, se faisant égaliser à 1/1 dans cette demi-finale avant le match 3 qui se disputera dans la nuit de mardi à mercredi. Dans l'autre demi-finale, à l'est cette fois-ci, Milwaukee s'est donné un peu d'air. Menés 3/0 par le Heat de Miami, les Bucks ont remporté leur premier match de la série sur le score étriqué de 118 à 115 après prolongations. Cette victoire ne va pas donner totalement le sourire à cette équipe qui a vu son joueur phare, le français Giannis Antetokounmpo, sortir sur blessure à la cheville. La prochain match sera encore décisif puisque le Miami Heat mène toujours 3/1.

