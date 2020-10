Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : les Lakers écrasent le Heat en ouverture des Finals Reuters • 01/10/2020 à 10:51









NBA : les Lakers écrasent le Heat en ouverture des Finals par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, le premier match des Finals NBA se déroulait dans la bulle floridienne du Disney World Resort d'Orlando. Pour ce premier affrontement entre les Lakers et le Heat, surprise de la saison, ce sont les premiers qui se sont imposés. Et avec la manière. À la 30e minute de jeu, les coéquipiers de LeBron James comptaient effectivement la bagatelle de 32 points d'avance (87-55). Finalement, avec 25 points, 13 rebonds et 9 passes de leur superstar aux dix Finals, les Angelenos s'imposent sans ciller 116-98 en marquant les esprits. Pour le Heat, c'est la catastrophe, puisque, en plus de la large défaite, leurs trois meilleurs joueurs, Jimmy Butler, Goran Dragic et Bam Adebayo, se sont blessés. Reste à savoir s'ils seront remis pour le match 2 prévu dans la nuit de vendredi à samedi.

