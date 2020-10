Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : les Lakers disposent d'un Miami diminué Reuters • 03/10/2020 à 11:10









NBA : les Lakers disposent d'un Miami diminué par Adonis Vesin (iDalgo) L'écart est fait. Après cette victoire 124-114, les LA Lakers se détachent dans ces Finales (2-0). Le duo Lebron James (33 points, 9 rebonds, 9 passes) - Anthony Davies (32 points, 14 rebonds) a été régnant. Pour voir deux Angelinos au-dessus des trente points en finale, il faut remonter au duo Shaq-Kobe en 2002. Forcément, la victoire des partenaires de Rajon Rondo (16 points, 11 passes) n'a rien de surprenante. Miami était handicapé par les absences de son pivot Bam Adebayo (18 points, 11 rebonds, 5 passes en playoffs) et de son meneur Goran Dragic. Kelly Olynyk a pris place dans la peinture (24 points, 9 rebonds) et Jimmy Butler a imposé son leadership (25 points, 8 rebonds, 13 passes). Malgré un vent de révolte au retour des vestiaires (39-35 pour revenir à 103-93), les hommes d'Erik Spoelstra n'ont pas réussi à mettre en danger Los Angeles. La troisième manche se déroulera lundi à 1 h 30. En WNBA, Seattle a remporté le premier match des Finales contre Las Vegas (93-80) avec 37 points, 15 rebonds et 4 contres pour Breanna Stewart, deuxième meilleure performance offensive en finale.

