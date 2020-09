Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : les Lakers débutent bien leur finale de Conférence Ouest Reuters • 19/09/2020 à 11:20









NBA : les Lakers débutent bien leur finale de Conférence Ouest par Florian Burgaud (iDalgo) Alors que le Grec Giannis Antetokounmpo a été élu MVP de la saison régulière pour la deuxième année de suite, les Lakers de LeBron James ne sont plus qu'à trois victoires des Finals. Pour le premier match de la finale de la Conférence Ouest, les coéquipiers du King, dont un Anthony Davies étincelant à 37 points et 10 rebonds en 33 minutes, ont dominé les Nuggets de Denver 126-114. Souvent renversants en seconde période lors de ces play-offs, les joueurs du Colorado n'ont cette fois par réussi à retourner la vapeur sur le parquet du Disney World Resort d'Orlando. Le match 2 aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

