NBA : les Lakers à une victoire du titre par Adonis Vesin (iDalgo) Les Lakers se sont relancés. Los Angeles, après sa victoire 102-96, mène à présent 3-1 dans la série contre Miami. Le match 4 a pourtant été accroché, avec jamais plus de huit points d'écart. Frank Vogel a tenté un coup en laissant sur le banc ses grands McGee et Howard. LeBron James a mené la rencontre à sa main (28 points, 12 rebonds, 8 passes décisives et 6 pertes de balle) malgré un jeu californien sur demi-terrain statique et des tirs pris sans rythme. Anthony Davis a noirci sa feuille en un-contre-un (22 points, 9 rebonds), Kentavious Caldwell-Pope (15 points) a rentré ses tirs au bon moment et chaque intervention de Rajon Rondo a été cruciale (2 points, 7 rebonds, 5 passes). L'adresse a délaissé Miami, longtemps à 20 % à trois-points avant que Tyler Herro ne jaillisse (21 points, 7 rebonds). Jimmy Butler a encore été le leader du Heat (22 points, 10 rebonds, 9 passes). Bam Adebayo (15 points, 7 rebonds) a fait son retour, tandis que Goran Dragic est toujours blessé. Le match 5 se disputera samedi matin (3 h heure française).

