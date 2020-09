Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Les Lakers à une victoire de la finale de conférence Reuters • 11/09/2020 à 09:32









NBA : Les Lakers à une victoire de la finale de conférence par Adonis Vesin (iDalgo) Houston est dos au mur. Les Rockets ont perdu 110-100 le quatrième match de la série. Les Lakers ne sont plus qu'à une victoire de la finale de conférence, après un match maîtrisé. Les Angelinos ont fait céder les Texans dans le deuxième quart-temps (31-19) pour arriver à la pause avec seize longueurs d'avance (57-41). Encore une fois, la défense des hommes de Lebron James (16 points, 15 rebonds, 9 passes) et d'Anthony Davies (29 points, 12 rebonds) ont fait la différence face à un James Harden en souffrance (21 points à 2 sur 11 au tir, 10 passes). Russel Westbrook (25 points à 8 sur 16 au tir, 3 interceptions) a été plus appliqué, sans se montrer décisif. Bonne nouvelle pour Los Angeles : la dernière fois qu'ils ont rejoint une finale de conférence, c'était en 2010. Les partenaires de Kobe Bryant avaient été sacrés face à Boston cette année-là.

