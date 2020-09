Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : les Lakers à un match des Finales Reuters • 25/09/2020 à 11:14









NBA : les Lakers à un match des Finales par Adonis Vesin (iDalgo) Une nouvelle victoire et les Los Angeles Lakers retrouveront les Finales, dix ans après les dernières de Kobe Bryant. Cette nuit, le duo Lebron James (26 points, 9 rebonds, 8 passes) - Anthony Davies (34 points) a encore été décisif pour battre Denver dans un match accroché (114-108). Ils ont même été assistés par Dwight Howard (12 points, 11 rebonds) en sortie de banc. Les Nuggets pensaient s'être enfin lancés en décrochant le match 3 (114-106). Ils ont subi la loi de Lebron James, qui n'a pas laissé le moindre espace à Jamal Murray en fin de match (32 points, 8 passes). Nikola Jokic (16 points, 7 rebonds) a été handicapé par ses fautes. Rajon Rondo (11 points, 7 passes) est devenu le huitième meilleur passeur de l'histoire en play-offs (1049), devant Scottie Pippen mais douze passes derrière Steve Nash. Dimanche, à 3 h, les Angelinos auront l'occasion de valider leur place en Finales.

