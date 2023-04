NBA: les Kings dominent les Warriors en play-offs, Philadelphie, New York et Boston s'imposent aussi

De'Aaron Fox appuie sur le bouton pour allumer le faisceau lumineux de la victoire des Sacramento Kings après leur premier match de play-offs NBA en 17 ans, une victoire à domicile contre les Golden State Warriors, à Sacramento, le 15 avril 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Loren Elliott )

De'Aaron Fox a marqué 38 points et Malik Monk en a ajouté 32 pour mener les Sacramento Kings à une victoire à domicile sur les Golden State Warriors (126-123), leur première en play-offs de la NBA depuis 17 ans.

Les Kings, qui n'avaient pas atteint les séries éliminatoires depuis 2006, ont dominé les champions en titre dans cette première rencontre du premier tour au meilleur des sept, dans la Conférence Ouest, qui se poursuivra à Sacramento lundi.

Dans les premières matchs de play-offs de la Conférence Est, les New York Knicks ont battu à l'extérieur Cleveland (101-97), Boston l'a emporté chez lui devant Atlanta (112-99) et Philadelphie a gagné à la maison contre Brooklyn (121-101).

Pour ses débuts en play-offs, Fox a réussi 13 tirs sur 27, dont 4 sur 8 à 3 points, et 8 lancers francs sur 12.

Après la victoire, il a eu le privilège d'appuyer sur le bouton qui déclenche à l'extérieur de leur enceinte, le Golden 1 Center, la lumière du laser symbole d'une victoire des Kings.

Monk a lui réussi deux lancers francs dans les derniers instants pour sceller l'écart final car Stephen Curry, auteur de 30 points, a ensuite manqué un ultime tir à 3 points pour les Warriors, qui aurait emmené les deux équipes en prolongation.

- Brunson mène les Knicks -

Son équipier Klay Thompson a seulement marqué 21 points.

Du côté de Sacramento, l'ailier Trey Lyles, sorti du banc comme Monk, a apporté 16 points, alors que le leader des rebonds de la NBA Domantas Sabonis a glané 12 points et 16 rebonds. "Les remplaçants ont fait un excellent travail ce soir, en particulier Malik et Trey. Ils nous ont enflammés", a déclaré Fox.

La star de Boston, Jaylen Brown, lors du succès en play-offs NBA des Celtics contre les Atlanta Hawks, à Boston, le 15 avril 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Maddie Meyer )

"On savait qu'il fallait être physique, essayer de ne pas commettre de fautes parce que c'est probablement la meilleure équipe de la ligue au niveau des lancers francs, et faire ce qu'il fallait sur le plan défensif, et on a réussi des contres importants", s'est félicité le meneur de 25 ans.

A Cleveland, Jalen Brunson a marqué 21 de ses 27 points en deuxième mi-temps pour mener New York à la victoire, alors que les Cavaliers ont été portés par les 38 points de Donovan Mitchell.

Un raté de Brunson en fin de match a été repris par Julius Randle, qui a marqué 19 points et pris 10 rebonds, ce qui a permis à Quentin Grimes d'effectuer deux lancers francs décisifs pour les Knicks.

"Nous avons gardé notre sang-froid. On a joué jusqu'à la fin, on a fait quelques contres décisifs", a expliqué Brunson. "Nous avons continué à nous battre, à nous serrer les coudes et à rester calmes".

- Des Sixers records -

Le meilleur marqueur de la saison régulière Joel Embiid a inscrit 26 points, et son équipier James Harden, meilleur passeur de la saison, a ajouté 23 points et 13 passes lors de la victoire des Sixers sur les Nets.

Philadelphie, qui occupait déjà la première place au niveau des tirs à trois points cette année, a battu le record de la franchise en play-offs dans ce domaine, avec 21 tentatives réussies sur 43.

Mikal Bridges a marqué 30 points pour Brooklyn, mais seulement sept en seconde période.

Joel Embiid (Philadelphie) bloque un tir de Mikal Bridges (Brooklyn) lors de la victoire des Sixers sur les Nets en play-offs NBA, à Philadelphie, le 15 avril 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mitchell Leff )

Harden, ancien joueur des Nets, a salué "une belle victoire" et prévenu que le match N.2 serait "le plus dur de la série pour nous".

Enfin, les Celtics ont battu Atlanta, en grande partie grâce aux 29 points et 12 rebonds de Jaylen Brown et aux 25 points et 11 rebonds de Jayson Tatum.

Brown a joué avec un bandage sur ses doigts et un masque de protection qu'il porte depuis deux mois en raison d'une fracture au visage.

"Il faut que je sois prêt à jouer", a affirmé l'arrière de 26 ans. "Mon équipe dépend de moi. Ma ville dépend de moi. Je ne cherche pas d'excuses. Je sors et je joue".