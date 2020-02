Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Les Français en échec, Vincent Poirier seul vainqueur Reuters • 22/02/2020 à 10:21









par Samuel Martin (iDalgo) Cette nuit, six français étaient de sortie sur les parquets américains. Seul Vincent Poirier a connu le succès avec les Boston Celtics face aux Timerwolves de Minesota (117-127). Pour les autres, cela aura été plus compliqué. Pourtant, Evan Fournier a brillé avec une belle réussite aux tirs (10/19) et termine meilleur marqueur d'Orlando (28 points) dans la confrontation avec Dallas. Malheureusement, le Magic ressort avec sa 32e défaite de la saison (106-122). De retour d'un All Star Game réussit, Rudy Gobert n'a pas brillé avec le Jazz. Dans la défaite de Utah face à San Antonio (104-133), le pivot français (18p, 14r) s'est montré particulièrement inquiétant en défense. Ian Mahinmi et Frank Ntilikina s'inclinent également avec Washington et New York face à Cleveland (108-113) et Indiana (98-106). Elie Okobo n'a lui joué que 7 petites minutes en fin de match avec des Suns surclassés par Toronto (101-118). Grâce au duo Davis-James, les Lakers s'imposent dans leur salle lors de la réception de Memphis (117-105). Denver est tombé à Oklahoma (113-101) alors que la Nouvelle-Orléans cartonne Portland (115-128).

