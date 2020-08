Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Les Clippers claquent Dallas, Denver en sursis Reuters • 26/08/2020 à 10:47









NBA : Les Clippers claquent Dallas, Denver en sursis par Adonis Vesin (iDalgo) 154-111. Les Clippers ont martyrisé Dallas, diminué sans Kristaps Porzingis, pour se hisser à une victoire des demi-finales de conférence (3-2 dans la série). Paul George a enfin retrouvé sa précision au tir (35 points à 12/18) associé à un Kawhi Leonard dans ses standards (32 points, 7 rebonds). Luka Doncic était bien trop seul (22 points, 8 rebonds). Denver s'est relancé dans sa série face à Utah (117-107, 3-2 pour le Jazz). Les Nuggets, dos au mur, ont pu compter sur un Jamal Murray retrouvé (42 points, 8 rebonds, 8 passes) et sur un Nikola Jokic au diapason (31 points, 6 rebonds) pour Jokic. Donovan Mitchell a encore été le meilleur marqueur du Jazz (30 points), Rudy Gobert a fini en double-double pour le Jazz (11 points, 12 rebonds). Le Français a d'ailleurs perdu son titre de défenseur de l'année cette nuit. Giannis Antetokounmpo (422 points) a été sacré devant Anthony Davies (200 points). Gobert, double tenant du titre en 2018 et 2019, termine troisième avec 187 points. Giannis devient seulement le cinquième joueur à remporter le titre de MVP et celui de défenseur de l'année dans une carrière (après Michael Jordan, David Robinson, Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett). Seuls Jordan et Olajuwon l'ont remportés la même année, un exploit que le joueur des Bucks peut encore réaliser.

