NBA : le Miami de Jimmy Butler stoppe un LeBron James XXL par Adonis Vesin (iDalgo) 35 points, 12 rebonds, 11 passes et 5 interceptions pour une victoire 111-108. Il a fallu une nouvelle prestation gigantesque de Jimmy Butler pour prolonger la finale contre les Lakers (3-2 LAL). Le leader du Heat a pu servir son lieutenant Duncan Robinson, qui ne cesse de hausser son niveau (26 points à 7/13 à longue distance). Miami a aussi pu compter sur la maladresse de Danny Green sur le trois-points de la gagne puis sur l'incompréhensible jeté de balle de Markieff Morris. Une terrible fin de match pour les Lakers d'un LeBron James redoutable à 40 points, 13 rebonds et 7 passes. Le « King » n'a pas pu s'appuyer dans les dernières minutes sur un Anthony Davis (28 pts, 12 rbds) diminué par une blessure à la cheville droite. Los Angeles connaît sa première défaite avec le maillot « Black Mamba » et retentera sa chance lundi à partir d' 01 h 30.

