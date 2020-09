Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : le Jazz de Rudy Gobert sorti, les Celtics prennent le large Reuters • 02/09/2020 à 11:40









NBA : le Jazz de Rudy Gobert sorti, les Celtics prennent le large par Florian Burgaud (iDalgo) Le premier tour des play-offs NBA touche à sa fin dans la bulle du Disney World Resort d'Orlando. Alors que les Rockets et le Thunder s'affrontent la nuit prochaine dans un match 7 étouffant, une rencontre du même acabit a opposé le Jazz d'Utah aux Nuggets de Denver la nuit passée. Pourtant menés 3-1, les coéquipiers du Canadien Jamal Murray s'en sont sortis en s'imposant 80-78 dans une rencontre à suspense lors de laquelle Nikola Jokic a fait la différence en inscrivant le panier de la qualification à 28 secondes du buzzer. Rudy Gobert, auteur de 19 points et de 18 rebonds, n'a pas pu empêcher l'élimination de son équipe. Avec 475 points inscrits à deux sur la série, Donovan Mitchell et Murray ont réalisé une performance inédite dans l'histoire de la ligue nord-américaine. Par ailleurs, les Celtics de Boston, avec 34 points de Jayson Tatum, s'imposent 102-99 devant les Raptors de Toronto et mènent la série 2-0.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.