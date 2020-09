Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : le Heat fait tomber Milwaukee, les Lakers prennent l'avantage Reuters • 09/09/2020 à 10:39









par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, les Bucks de Milwaukee, meilleur équipe de la saison régulière privée de leur star grecque Giannis Antetokounmpo, se sont fait sortir des play-offs NBA disputés dans la bulle du Disney World Resort d'Orlando, en Floride. Menés 3-0 par le Heat de Miami, les joueurs de Mike Budenholzer s'étaient offert un répit lors d'un match 4 remporté en prolongation. Après un premier quart du feu de dieu, les Bucks se sont écroulés lors du match 5 pour s'incliner 103-94 et laisser filer le Heat en finale de la Conférence Est où ils attendent les Celtics, qui mènent 3-2 et qui peuvent conclure la nuit prochaine, ou les Raptors. Par ailleurs, les LA Lakers de LeBron James, qui est devenu le joueur à avoir accumulé le plus de victoires en play-offs de l'histoire de la Ligue, s'imposent 112-102 devant les Rockets et mènent la série 2-1.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.