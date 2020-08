Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Le Heat de Miami à un match du deuxième tour Reuters • 23/08/2020 à 11:34









NBA : Le Heat de Miami à un match du deuxième tour par Adonis Vesin (iDalgo) Les Bucks et les Lakers accélèrent, Houston cale et Miami maîtrise. Milwaukee a trouvé sa vitesse de croisière (2-1 dans la série) et a empoché le troisième match contre Orlando (121-107). Giannis Antetokounmpo (35 points, 11 rebonds, 7 passes) a une nouvelle fois régné sur la rencontre. Evan Fournier (13 points) n'émerge toujours pas, suppléé par Nikola Vucevic (20 points), DJ Augustin (24) et Terrence Ross (20). Les Lakers ont aussi pris les rênes de leur opposition (2-1) face à Portland (116-108). Le duo Lebron James/Anthony Davies a été au diapason (38 points, 12 rebonds pour le premier et 29 points, 11 rebonds pour le second). Lillard (34 points), McCollum (28 points) et Carmelo Anthony (20 points) ont tout tenté pour faire pencher la balance en leur faveur. OKC a relancé son choc face à Houston en prolongation (119-107). Le Thunder a infligé un 15-3 lors du temps supplémentaire aux Rockets d'un Harden à six fautes. « The Beard » a terminé à 38 points (3/13 de loin), 7 rebonds et 8 passes. Les partenaires de Chris Paul (26 points, 6 rebonds, 5 passes) ont tous été à la hauteur de la tâche, à l'image de Shai Gilgeous-Alexander (23 points), Dennis Schröder (29 points) et Danilo Gallinari (20 points). Enfin, Miami est à un match de sweeper Indiana (3-0). Le Heat a mené au score presque toute la soirée. Indiana, revenu à quatre points (94-90) à la fin du troisième quart-temps, n'a jamais eu l'opportunité de reprendre le leadership (124-115 au final). Jimmy Butler (27 points, 8 rebonds), Bam Adebayo (22 points, 11 rebonds) et Tyler Herro (20 points) se sont simplifiés la partie. En face, Malcolm Brogdon a été incroyable (34 points, 7 rebonds, 14 passes), aidé par Victor Oladipo (20 points) et TJ Warren (23 points).

