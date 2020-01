NBA : le Français Rudy Gobert sélectionné pour le All-Star Game

C'est un match de prestige et il en fera partie. Le Français Rudy Gobert participera au prochain All-Star Game de la NBA, le championnat nord-américain de basket.Cette rencontre d'exhibition est organisée une fois par an. Elle rassemble les meilleurs joueurs du championnat, sélectionnés par les entraîneurs et les fans. Deux Français y ont déjà pris part : Tony Parker et Joakim Noah. Rudy Gobert a, lui, été retenu par les entraîneurs et prendra place sur le banc des remplaçants au début de la rencontre.Le joueur de l'équipe de Utah Jazz avait été très frustré de ne pas être retenu l'année dernière. Cette année le joueur de 27 ans rejoindra Chicago (Illinois), où se déroule le match le 16 février. Ruudy Gobert dans sa maison de Salt Lake City, en 2017. LP/Jean Nicholas Guillo Ces deux dernières saisons, Gobert a été désigné meilleur défenseur de la NBA. Avec Donovan Mitchell, également sélectionné pour la première fois, il est pour beaucoup dans la très bonne saison du Jazz, actuellement 4e de la conférence Ouest (une des deux parties de tableau du championnat), à la lutte avec les Los Angeles Clippers et Denver, et derrière les Los Angeles Lakers. Sur son compte Instagram, Gobert a relayé en story, c'est-à-dire sous forme d'image visible pendant 24 heures, plusieurs messages de félicitations.« Les gens se moquaient de moi »Interrogé après sa sélection, Gobert s'est largement réjoui, rappelant un parcours parfois semé d'embûches. « Quand j'étais enfant et que je disais vouloir devenir professionnel, les gens se moquaient de moi. Ensuite j'ai dit que je voulais rejoindre la NBA, les gens se sont moqués de moi. Pareil quand j'ai dit vouloir faire le All-Star Game. Les gens ne savent pas forcément toutes les déceptions que j'ai dû surmonter. C'est particulièrement incroyable d'en être là aujourd'hui. » "When I look back ... all the things that I've been through as a ...