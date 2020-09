Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : le champion en titre Toronto éliminé, Denver en vie Reuters • 12/09/2020 à 10:40









NBA : le champion en titre Toronto éliminé, Denver en vie par Adonis Vesin (iDalgo) Le match 7 a mis fin aux espoirs de Toronto. Le champion en titre n'a pas pu se hisser en finale de conférence, battu par Boston 92-87. Le match a été tendu jusqu'à la dernière seconde (89-87 puis 90-87), mais Fred VanVleet (20 points) a manqué l'égalisation pour les Canadiens. Jayson Tatum (29 points, 12 rebonds, 7 passes) a porté les Celtics, aidé par Jaylen Brown (21 points). Boston retrouvera Miami en finale de conférence, la 36e de son histoire. À l'Ouest, Denver s'est assuré un répit (3-2 LA dans la série). Les Nuggets ont dominé les Clippers 111-105 après avoir couru derrière le score pendant trois quart-temps. La défense de Los Angeles a longtemps gêné Nikola Jokic (22 points, 14 rebonds) et ses partenaires, menés 80-73 à l'entame des douze dernières minutes. Jamal Murray (26 points, 8 rebonds, 7 passes) et Michael Porter Jr (7 points) ont terminé en trombe la rencontre : 38-25. Ils ont décroché deux jours de plus dans la bulle d'Orlando.

