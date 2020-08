Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : le boycott historique des Bucks de Milwaukee Reuters • 27/08/2020 à 11:04









NBA : le boycott historique des Bucks de Milwaukee par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi soir, les joueurs de Milwaukee ont écrit l'histoire en boycottant leur Game 5 les opposant au Magic d'Orlando. En protestation contre les violences policières, les Bucks ont décidé, collégialement, cet acte fort qui a ensuite essaimé à vitesse grand V dans tous les États-Unis. La NBA, dont les gouverneurs se réunissent ce jeudi à 17 heures, a décidé d'annuler toutes les rencontres de la nuit. Même chose en WNBA ou en MLS. Selon les dernières informations, les Clippers et les Lakers du très engagé LeBron James ont donné un avis contre la reprise des play-offs alors qu'il ne devrait pas y avoir de matches la nuit prochaine non plus. Depuis ce mercredi soir, la NBA, par l'action de ses acteurs, est donc paralysée pour une cause qui lui est supérieure.

