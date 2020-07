Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : la pré-saison est terminée, le grand soir approche à Orlando Reuters • 29/07/2020 à 11:58









NBA : la pré-saison est terminée, le grand soir approche à Orlando par Florian Burgaud (iDalgo) La NBA n'a jamais été aussi proche de signer son grand retour officiel. En attendant le grand soir dans la nuit de jeudi à vendredi, la bulle du Disney World d'Orlando, en Floride, a connu ses derniers scrimmage games (ou matches d'entraînement). James Harden, décidément en grande forme, a passé 35 points, 8 rebonds et donné 6 passes en 29 minutes lors de la victoire 137-112 des Rockets sur les Celtics. Les Mavs gagnent 115-118 en prolongation face aux Sixers avec un double-double du Letton Kristaps Porzingis (17 pts, 12 rbds). Autre grosse performance pour un joueur balte avec les 15 points et 15 rebonds du Lituanien Jonas Valanciunas pour porter les Gizzlies au succès contre le Heat (110-128). Les Suns s'imposent 117-106 contre les Raptors, champions en titre. L'ailier français Elie Okobo a apporté son pécule avec 6 points en 14 minutes. Enfin, les Spurs s'imposent 111-118 contre les Pacers et le Thunder dispose des Blazers 120-131.

