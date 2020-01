NBA : l'étoile Bryant pour toujours

Dimanche 26 janvier, la légende du basket américain Kobe Bryant (41 ans) a trouvé la mort dans le crash de son hélicoptère, le Mamba Chopper, au nord de Los Angeles. Au total, neuf personnes sont mortes dans l'accident, parmi lesquelles sa fille Gianna (13 ans), ainsi que l'entraîneur de baseball John Altobelli, sa femme et l'une de ses filles. Tous se dirigeaient vers le nord de la métropole californienne, vers la Mamba Sports Academy de Newbury Park ? fondée par l'ancien joueur en décembre 2018, où la fille de Kobe devait y disputer un match de basket. Mais l'aéronef n'arriva jamais à destination.Lire aussi Mort de Kobe Bryant : pluie d'hommages à l'étoile filante de la NBAL'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de la NBAFils d'un ancien basketteur, Joe Bryant, Kobe Bryant a grandi en Europe, en Italie, puis en France, où son père a joué respectivement sept ans et un an, avant de retourner aux États-Unis, à Philadelphie, pour intégrer la Lower Merion High School. Il gardait de cette époque un attachement profond pour le Vieux Continent et pour le football (soccer), une passion rare chez les Américains.De retour en Amérique, Kobe fait ses premiers pas sur les parquets de son lycée, où il ne tarde pas à se faire remarquer. En 1996, il est sélectionné en 13e position à la draft ? la sélection des futurs joueurs professionnels ? par les Hornets de Charlotte. Rapidement, l'équipe décide de s'en défaire pour le plus grand...