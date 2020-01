Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Kawhi Leonard remporte le choc face à Luka Doncic Reuters • 22/01/2020 à 10:05









NBA : Kawhi Leonard remporte le choc face à Luka Doncic par Samuel Martin (iDalgo) Une seule affiche était au programme cette nuit sur les parquets américains. Mais celle-ci était de taille puisque Dallas (5e à l'Ouest) accueillait les Clippers (2e de la même conférence). Ce choc a tenu toutes ses promesses mais ce sont les joueurs de Los Angeles qui l'ont emporté loin de leurs bases (107-110). Excellents depuis le début de la saison régulière, Luka Doncic et Kawhi Leonard se sont livrés une belle bataille. Les deux joueurs marquent tous les deux 36 points avec un double-double à la clé (10 et 11 rebonds). Sans Paul George toujours absent, l'ancien des Spurs a assumé parfaitement son statut de leader pour donner la victoire à son équipe en étant plus décisif que son homologue. Il enchaîne là un sixième match de suite à 30 points ou plus. Pour les Texans, la mauvaise nouvelle vient également de Dwight Powell. L'intérieur s'est blessé au cours du premier quart-temps, sa franchise craint une rupture du tendon d'Achille, ce qui l'éloignerait des terrains pendant un long moment.

