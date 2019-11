NBA : «Je reste patient», assure Vincent Poirier

Ses débuts en NBA sont discrets. Mais Vincent Poirier sait attendre son heure. Ce dimanche 17 novembre, le Français des Celtics de Boston, qui affrontent les Kings de Sacramento, aura l'avantage de jouer à une heure (21h30 en direct sur BeInsSport) qui permettra de regarder son match en France sans devoir veiller toute la nuit. Cette semaine, il a analysé son début de saison.Pour la première, vous jouez ce dimanche un match visible en prime time en France. Est-ce une motivation spéciale ?VINCENT POIRIER. Bien sûr, c'est toujours plaisant de pouvoir jouer devant sa famille et ses proches. Ça permet à la France de pouvoir regarder et suivre les joueurs français. Là, pour le coup, ce sera moi. C'est toujours un plus d'avoir ça. In a game that came down to wire, we prevailed with a 105-100 victory over the Warriors. pic.twitter.com/rnP9PVApQ6-- Boston Celtics (@celtics) 16 novembre 2019Que pensez-vous de votre début de saison ?C'est une première saison rookie. Je viens d'Europe, donc ils ne me connaissent pas forcément beaucoup. C'est un peu compliqué au début. Il faut apprendre beaucoup, il faut écouter, être concentré et surtout gagner la confiance de ses coéquipiers. Je savais que ça allait se passer comme ça, je m'y attendais.Mais vous ne jouez pas beaucoup, seulement quelques minutes ici et là...Les bons résultats de l'équipe font que, pour l'instant, on ne peut pas trop chambouler ça. Je comprends totalement. Je reste positif, j'attends mon heure, que les choses se déverrouillent pour moi. Je reste patient.Y a-t-il un secteur de jeu à améliorer particulièrement ?C'est assez clair que la découverte de la NBA, c'est beaucoup de nouvelles choses, notamment défensives. Le coach attend de moi que je sois bon défensivement. C'est un jeu qui va vite, donc il faut anticiper les choses et analyser vite, comprendre pourquoi on fait ci ou ça. C'est un truc que j'essaye de faire. Je m'inspire des gars qui ...