Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : James Harden offre la qualification aux Rockets, les Bucks dans le dur Reuters • 03/09/2020 à 11:40









NBA : James Harden offre la qualification aux Rockets, les Bucks dans le dur par Florian Burgaud (iDalgo) Le premier tour des play-offs NBA est terminé dans la bulle orlandoanne du Disney World Resort. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a pris fin de manière spectaculaire. Alors qu'il a été maladroit offensivement tout ce match 7 opposant ses Rockets au Thunder d'Oklahoma City, James Harden a contré Luguentz Dort, rookie non drafté qui allait redonner l'avantage aux siens, à moins de 5 secondes du terme. Après cela, le Thunder n'arrivait plus à déclencher un tir et s'inclinait 104-102 laissant la place au prochain tour à Houston, qui ira défier les Lakers. Par ailleurs, les Bucks de Giannis Antetokounmpo s'inclinent 116-114 devant le Heat de Miami qui fait le break 2-0 dans cette série. La nuit prochaine, les Raptors tenteront de revenir sur les Celtics qui mènent déjà 2-0 tandis que le premier match opposant les Clippers aux Nuggets aura lieu.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.