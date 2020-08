Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : James Harden cartonne d'entrée, Fournier en forme Reuters • 01/08/2020 à 11:05









NBA : James Harden cartonne d'entrée, Fournier en forme par Florian Burgaud (iDalgo) Après les agapes de la reprise de la saison régulière de NBA avec deux rencontres de programmées, les joueurs des équipes en lice la nuit dernière, pas moins de douze, ce sont régalés dans la bulle du Disney World d'Orlando. À commencer par le Rockets James Harden auteur de 49 points, 9 rebonds, 8 passes, 3 contres et 3 interceptions en 43 minutes dans la victoire acquise par Houston 153-149 en prolongation face à Dallas. Le génie slovène Luka Doncic termine d'ailleurs en triple-double. Plus tôt dans la nuit, le Magic avait battu les Nets 128-118 avec 24 points d'Evan Fournier alors que l'autre Français du match, Timothé Luwawu-Cabarrot, en inscrivait autant battant son record d'unités inscrits dans la ligue majeure. Sinon, les Trail Blazers disposent des Grizzlies 140-135, les Suns gagnent 125-112 contre les Wizards et les Kings s'inclinent 129-120 face aux Spurs. Enfin, les Bucks de Giannis Antetokounmpo, auteur de 36 points et 15 rebonds, s'imposent 119-112 contre les Celtics.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.