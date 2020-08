Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Houston fessé, entorse cervicale pour Jones Jr Reuters • 15/08/2020 à 11:24









NBA : Houston fessé, entorse cervicale pour Jones Jr par Adonis Vesin (iDalgo) Clap de fin pour la saison régulière de NBA. Il n'y avait rien à jouer lors de la dernière nuit avant les play-offs. Philadelphie a roulé sur Houston 134 à 96 avec une équipe plus ou moins remaniée. Huit joueurs des Sixers terminent à plus de 10 unités, dont Harris et Embiid, tandis que Harden a été moins en vue qu'à l'accoutumé (27 points, 10 passes). Joachim Noah a bien participé à la victoire 107-103 après prolongation des Clippers sur le Thunder. Le pivot français termine à 9 points, 6 rebonds et 5 passes. Les Raptors ont disposé des Nuggets 117-109 mais l'image marquante de la soirée vient de la rencontre Indiana-Miami (109-92). Derrick Jones Jr est resté allongé de longues minutes au sol après un rude contact sur l'écran, légal, de Goga Bitadze. L'ailier dunkeur souffre d'une entorse cervicale. Il ne devrait pas être de retour pour le premier tour des play-offs contre... Indiana.

