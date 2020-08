Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Gobert dompte les Grizzlies, Fournier et Luwawu-Cabarrot défaits Reuters • 06/08/2020 à 11:15









NBA : Gobert dompte les Grizzlies, Fournier et Luwawu-Cabarrot défaits par Adonis Vesin (iDalgo) Utah a réussi la bonne opération de la nuit. La franchise de Rudy Gobert (21 points, 16 rebonds) a empoché un succès 124-115 contre les Memphis Grizzlies de Ja Morant (20 points, 9 passes). Le Jazz se hisse ainsi à la quatrième place de la conférence Ouest, avec un succès de plus qu'OKC et Houston. Le Thunder d'OKC s'est également imposé cette nuit devant les Los Angeles Lakers (105-86), assurés de terminer premiers de la conférence. Chris Paul a mené ses partenaires au succès (21 points, 7 rebonds, 6 passes) alors que les partenaires de Lebron James (19 points, 11 rebonds) ont arrosé à longue distance (5/37). Malgré 15 points d'Evan Fournier, co-meilleur marqueur de son équipe, Orlando s'est incliné 99 à 109 face au champion en titre Toronto, toujours mené par un Fred VanVleet intenable (21 points, 10 passes). Les Sixers de Philadelphie ont battu les Washington Wizards 107-98. Ben Simmons est sorti blessé, Embiid a assuré (29 points, 12 rebonds) et Ian Mahinmi n'a pas joué. Les Spurs ont, eux, raté leur fin de rencontre (126-132) et restent à trois victoires de la huitième place à l'Ouest, la dernière qualificative pour les play-offs. À Denver, le rookie Michael Porter Jr a brillé avec 30 points et 15 rebonds, bien assisté par Nikola Jokic (25 points, 11 passes). 149 à 115. La performance de la nuit vient de Boston avec le record de points dans un match cette saison. Le collectif bien huilé des Celtics a piétiné les Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot (4 points, 1 rebond). Le Français Vincent Poirier n'a toutefois pas joué.

