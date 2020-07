Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont rejoué Reuters • 24/07/2020 à 11:12









NBA : Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont rejoué par Florian Burgaud (iDalgo) La deuxième session de matches d'entraînements, dans un format 4 fois 10 minutes, a eu lieu la nuit dernière à Orlando. C'était l'occasion d'observer les retours des stars de la ligue majeure. Le Grec Giannis Antetokounmpo a grandement participé à la victoire 113-92 des Bucks sur les Spurs en inscrivant 22 points en 22 minutes. LeBron James (12 pts, 3 rbds, 5 passes en 15 minutes), lui, s'est incliné 104-108 avec les Lakers face aux Mavs de Seth Curry (23 pts en 16 minutes) et de Luka Doncic (14 pts, 5 rbds, 6 passes en 17 minutes). Enfin, les Pacers gagnent 91-88 contre les Blazers et le Jazz de Rudy Gobert (5 pts, 6 rbds en 22 minutes) perd 88-101 contre les Suns. La nuit prochaine, les Raptors, champions en titre, débutent leur préparation.

