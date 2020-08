Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Fournier et Luwawu-Cabarrot en play-offs Reuters • 08/08/2020 à 11:36









NBA : Fournier et Luwawu-Cabarrot en play-offs par Adonis Vesin (iDalgo) Les huit qualifiés en play-offs sont connus à l'Est. Malgré la défaite d'Orlando contre Philadelphie (101-108), le Magic d'Evan Fournier (22 points) acte sa présence dans le tournoi final. En effet, le succès des Pelicans, sans Zion Williamson (repos), contre les Wizards achève la tentative de retour de Washington. Les Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot (10 points en sortie de banc), victorieux 119-106, sont au duel avec Orlando pour la septième place de la conférence. Orlando et Brooklyn rejoignent Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana et Philadelphie. Les Celtics ont d'ailleurs fait chuter Toronto, invaincu jusque là dans la bulle, 122 à 110. Pour finir, Memphis n'abdique pas à l'Ouest. Les Grizzlies conservent leur huitième place après leur succès 121-92 contre OKC. Ja Morant (19 points) et ses partenaires ont profité de l'impasse de Utah, dont les titulaires, à l'image de Rudy Gobert, n'étaient pas présents.

