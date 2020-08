Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Fournier et Hoard battus Reuters • 21/08/2020 à 11:31









NBA : Fournier et Hoard battus par Adonis Vesin (iDalgo) Miami et Houston font le break. Milwaukee et les Lakers recollent. Le match 2 a dessiné la tendance de ce premier tour des play-offs. Le Heat est toujours en rythme. Miami a pris la deuxième manche 109-100 grâce à 24 points de Duncan Robinson (7/8 à 3-pts, record de la franchise en p-o) et au soutien de Goran Dragic (20 points) et Jimmy Butler (18 points, 7 rebonds, 6 passes). En face, le cinq de départ (Warren, Holiday, Turner, Brogdon, Oladipo) a inscrit 88 des 100 points des Pacers... Les Rockets continuent leur marche en avant (111-98) face à OKC. Les Rockets ont tenté 56 tirs à trois-points en mode arrosage automatique (19 paniers primés). Harden a terminé à 21 points et 9 passes. Shai Gilgeous-Alexander (31 points) était bien isolé pour le Thunder. Milwaukee a resserré sa défense pour égaliser à 1-1 dans la série contre Orlando. Les Bucks menaient déjà 64-43 à la pause avant de s'imposer 111-96. Giannis Antetokounmpo ( 28 points, 20 rebonds) s'est offert son duel contre Nikola Vucevic (32 points 10 rebonds). Evan Fournier est resté à 12 points. Les Lakers sont aussi revenus au contact de Portland (111-88). Anthony Davies (31 points, 11 rebonds) et Lebron James (10 points, 6 rebonds, 7 passes) ont gagné en précision. L'information la plus importante est la sortie de Damian Lillard (18 points) lors du troisième quart-temps, l'index gauche disloqué. Il n'y a toutefois pas de fracture. Le Français Jaylen Hoard a pu jouer 12 minutes, les premières de sa carrière en play-offs (6 points, 4 rebonds, une passe). Hors des terrains, Minnesota a décroché le premier choix de la Draft 2020, devant Golden State.

