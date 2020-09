Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA Finals : Miami rejoint les Lakers Reuters • 28/09/2020 à 09:29









NBA Finals : Miami rejoint les Lakers par Adonis Vesin (iDalgo) Et de quatre qui font six ! Miami a empoché cette nuit son quatrième match (4-2) contre Boston (125-113) pour décrocher les sixièmes Finales de son histoire (trois victoires). Ce sera une opposition inédite face au Los Angeles de Lebron James et Anthony Davies. Bam Adebayo a été le grand artisan de ce succès (32 points, 14 rebonds, 5 passes), bien entouré (quatre équipiers à 15 points ou plus). Les Celtics ont été en difficulté au tir avec un 9/26 pour Tatum (24 points, 11 passes, 7 rebonds) ou un 8/22 pour Smart (20 points, 8 rebonds). Les hommes de Brad Stevens ont tenu trois quart-temps avant de prendre un éclat (37-27) dans les douze ultimes minutes. Le match 1 se déroulera jeudi, dès 3 h du matin heure française.

