NBA : Doncic victorieux contre Antetokounmpo par Adonis Vesin (iDalgo) Un Doncic XXL, TJ Warren et Devin Booker toujours au top... La nuit NBA a de nouveau été incroyable. Le dix-septième triple-double de Luka Doncic, qui a signé son record d'offrandes en carrière (36 points, 14 rebonds, 19 passes), a permis à Dallas de battre Milwaukee en prolongation, 136 à 132. En face, le potentiel futur MVP Giannis Antetokounmpo (34 points, 13 rebonds) et son acolyte Brook Lopez (34 points) n'ont rien pu faire face au génie slovène de 21 ans. Il a fallu une double prolongation pour que Denver se défasse de Utah dans un match fou. Donovan Mitchell (47 minutes, 35 points, 6 rebonds, 8 passes), ultra clutch, a repoussé l'échéance mais Jamal Murray (23 points, 12 rebonds) et Nikola Jokic (30 points, 11 rebonds, 6 passes) étaient trop forts. Rudy Gobert (22 points, 13 rebonds) est sorti pour six fautes à la fin du 4e quart-temps. Du côté des fins de rencontres tendues, Portland a cédé face aux Clippers (117-122). Damian Lillard (22 points), si clutch habituellement, a raté ses deux derniers lancers-franc et l'ultime tentative de la rencontre. Los Angeles, sans Kawhi Leonard mais avec Paul George (21 points), n'en espérait pas tant puisque Doc Rivers a beaucoup fait tourner son effectif. Devin Booker (35 points) a, lui, très bien géré la fin de partie. Les Phoenix Suns restent la seule équipe invaincue dans la bulle après la victoire 119-112 contre un Heat toujours amputé de Butler et Dragic. Un TJ Warren toujours en grande forme (39 points) a contribué au succès d'Indiana 116 à 111 contre des Lakers de Lebron James (31 points, 8 rebonds, 7 passes), premiers de la conférence Ouest, qui n'ont plus rien à jouer.

