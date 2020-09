Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Denver renversant, le Heat de Miami prend l'avantage Reuters • 16/09/2020 à 10:49









NBA : Denver renversant, le Heat de Miami prend l'avantage par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les Denver Nuggets ont tout emporté sur leur passage. Menés 3/1 par les LA Clippers dans cette demi-finale de conférence ouest, les hommes de Michael Malone ont su renverser la tendance pour s'imposer hier soir dans la septième et dernière manche décisive. Les Nuggets n'ont pas tremblé pour s'imposer facilement 104 à 89 face à des Clippers très maladroits et qui menaient même par 12 points d'écart à la 20e minute de jeu. Pour autant, Denver a pu compter sur l'adresse de Jamal Murray (40 points). Avec ce succès, les Nuggets affronteront en finale de conférence les Los Angeles Lakers. A l'est, la finale de conférence a vu son premier match joué cette nuit entre le Boston Celtics et le Heat de Miami. C'est ce dernier qui a ouvert le score en l'emportant sur le fil 117/114 grâce à un contre magistral de Bam Adebayo à quatre secondes de la fin des prolongations.

