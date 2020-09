Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Denver ne s'avoue pas vaincu Reuters • 23/09/2020 à 10:52









NBA : Denver ne s'avoue pas vaincu par Florian Burgaud (iDalgo) La finale de la Conférence Ouest des play-offs NBA n'est pas terminée ! La nuit dernière, le match 3 entre les Los Angeles Lakers, qui menaient la série 2-0, et les Denver Nuggets avait lieu dans la bulle floridienne du Disney Word Resort d'Orlando. Dos au mur, les joueurs du Colorado, menés par un Jamal Murray des grands soirs à 28 points, 12 passes et 8 rebonds, ont relevé la tête après deux défaites consécutives en s'imposant 114-106. Devant tout au long de la partie, les Nuggets ont pourtant vu revenir les Angelenos dans le dernier quart-temps. Le tournant de la partie à eu lieu à un peu plus de deux minutes de la fin lorsque, à moins quatre, le Laker Kyle Kuzma a manqué un shoot ouvert à trois points. Murray, sur l'action suivante, ne se faisait pas prier pour rentrer son tir déclenché derrière la ligne en step back et permettait aux siens de reprendre le large, définitivement. Le match 4 est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi.

