NBA : Denver arrache le match 7 par Adonis Vesin (iDalgo) Ils étaient dos au mur, menés 3-1. Les Nuggets ont réussi à décrocher un match 7 contre les Clippers après leur victoire 111-98. Los Angeles était devant à la pause (63-47) ? Pas un souci pour Denver, qui s'est battu pour renverser la situation grâce à un incroyable Nikola Jokic (34 points, 14 rebonds, 7 passes) et aux 21 points de Jamal Murray. Du côté des Californiens, c'est la soupe à la grimace. Ils ont encaissé un 64-35 en deuxième période avec 33 points pour Paul George et un Kawhi Leonard moins clutch (25 points, 8 rebonds). La première finale de conférence de l'histoire des LAC est repoussée pour la nuit de mardi à mercredi. Pire, pour les hommes de Doc Rivers : les tombeurs des Utah Jazz pourraient conclure un deuxième tour consécutif en cinq sets pour se présenter face aux Lakers de Lebron James.

